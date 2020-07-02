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Ібрагімовіч близький до відходу з Мілана – новий клуб може стати останнім у кар'єрі

2 липня 20:55 - Читать на русском
Ібрагімовіч близький до відходу з Мілана – новий клуб може стати останнім у кар'єрі
Златан Ібрагімовіч / AFP

Італійський Мілан має мінімальні шанси зберегти в своєму складі на новий сезон форварда Златана Ібрагімовіча.

38-річний швед, найімовірніше, покине табір "россонері" після завершення сезону, повідомляє Sky Sport Italia.

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Ібрагімовіч не готовий до підписання нового контракту з Міланом. Натомість ветеран розглядає варіант із поверненням на батьківщину. Форвард має частку в столичному Хаммарбю й може опинитися там. "Байєн", у складі якого досвідчений нападник тренувався під час карантину в Італії, може стати останнім клубом у його кар'єрі.

До слова, в нинішньому сезоні Златан Ібрагімовіч провів 11 матчів за Мілан в усіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі.

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Трансфери Італія Мілан Мілан Трансфери Чемпіонату Італії Хаммарбю Хаммарбю Златан Златан Ібрагімовіч Трансфери Мілана
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