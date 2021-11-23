Нападник Мілана та збірної Швеції Златан Ібрагімовіч у своєму стилі оцінив перебіг справ у Манчестер Юнайтед, за який виступав у 2016-2018 роках.

"Я отримав чудовий досвід в Англії. Манчестер Юнайтед – приголомшливий клуб, ми виграли кілька трофеїв.

Роналду вперше прокоментував звільнення Сульшера з Манчестер Юнайтед

Проблеми МЮ? Вони надто багато говорять про своє минуле. Коли я перейшов туди, сказав: "Я тут, щоб зосередитись на сьогоденні та написати свою історію". Але коли ти так часто думаєш про минуле, то це затягує. Потрібно думати про нині, або ж піти в лікарню та прочистити голову", – цитує Златана The Guardian.

Зараз "червоні дияволи" розташувались на восьмій сходинці турнірної таблиці АПЛ. Через незадовільні результати 21 листопада було звільнено Уле Гуннара Сульшера, а Майкл Каррік став тимчасовим тренером.

Слабкий дебют Шевченка, лебедина пісня Сульшера, голи Маліновського і Мессі, провал Баварії перед Києвом – огляд вікенду