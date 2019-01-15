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Ібрагімовіч – про перехід Роналду в Ювентус: Це взагалі не виклик для нього

09:22 129 Читать на русском
Ібрагімовіч – про перехід Роналду в Ювентус: Це взагалі не виклик для нього
Кріштіану Роналду / reuters

Форвард Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімовіч прокоментував перехід Кріштіану Роналду в Ювентус.

"Роналду говорить про нові виклики. Він називає новим викликом перехід в уже сформовану команду з чудовими виконавцями, яка є чемпіоном Італії.

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Перехід в Ювентус для Роналду – це взагалі не виклик. Якби він дійсно шукав випробувань, він би перейшов в туринський клуб кілька років тому, коли "б'янконері" були в Серії B, і допоміг би команді повернутися у еліту італійського футболу", – цитує Златана Sky Sports.

Нагадаємо, Роналду перейшов із Реала в Ювентус влітку минулого року. У поточному сезоні Серії А португалець зіграв 25 матчів, забив 15 голів та віддав 7 гольових передач.

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