Ібрагімовіч виконав трюк за участю астронавта

Колишній нападник збірної Швеції, який нині представляє чемпіонат МЛС, Златан Ібрагімовіч продовжує чаклувати з м’ячем і заворожувати своєю майстерністю прихильників футболу.

Нападник Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович продемонстрував черговий трюк з м’ячем. Цього разу він використав у своїй забаві астронавта. На своїй сторінці в Instagram швед опублікував ролик, в якому двома ногами перекидає м'яч через людину у костюмі астронавта, що тримає невеликий металевий кейс у руках.

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"Я доставляю свої м'ячі на Місяць", – написав 38-річний футболіст у соціальній мережі Instagram.

Що мав на увазі цей футбольний геній можемо лише здогадуватись, однак Ібрагімовіча знову було висунуто на звання найкращого гравця регулярного чемпіонату МЛС. Окрім нього, на цю нагороду претендують мексиканський форвард Лос-Анджелеса Карлос Вела та венесуельський нападник Атланти Юнайтед Хосеф Мартінес.

До слова, у цьому сезоні МЛС Ібрагімович забив 30 голів і займає друге місце в списку кращих бомбардирів турніру, поступаючись форварду Лос-Анджелеса Карлосу Велі (34 голи).

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