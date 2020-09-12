"Вони зробили те, що ми очікували. Якщо Златан ще має, що дати, якщо у нього залишилась мотивація, то я б завжди зберігав його.

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В останні місяці він робив те, що всі від нього чекають. Він грав з розумом і керував товаришами по команді. Ібра завжди відповідає на полі", – заявив Шевченко в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

До слова, вже у жовтні шведському ветерану виповниться 39, а майбутній сезон буде 9-м для форварда в Серії А. Златан повернувся на Сан-Сіро взимку та встиг забити 10 м'ячів і оформити 5 асистів (18 матчів у лізі).

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