toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - РЕАЛ СОСЬЄДАД ВАЛЕРІЙ ЛОБАНОВСЬКИЙ ЄВГЕН СЕЛЕЗНЬОВ

Іборра офіційно перейшов у Вільяреал

20:19 410 Читать на русском
Іборра офіційно перейшов у Вільяреал
Іборра офіційно перейшов у Вільяреал / Сайт клуба

Хавбек Лестера Вісенте Іборра перейшов у Вільяреал.

Контракт футболіста з новим клубом розрахований до 2023 року, повідомляє офіційний сайт Вільяреала. Сума трансферу та деталі контракту наразі не розголошуються.

Болонья орендувала Соріано та Сансоне у Вільяреала

Нагадаємо, Іборра зробив собі імя, виступаючи за іспанську Севілью впродовж 2013-2017 років. З андалусійцями Іборра тричі перемагав у Лізі Європи.

Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу

У поточному сезоні на рахунку 30-річного іспанського півзахисника 8 матчів за Лестер у чемпіонаті Англії. Результативними діями хавбек не відзначався.

Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Вільяреал Вільяреал Трансфери Чемпіонату Англії Вісенте Іборра Вісенте Іборра Лестер Сіті Лестер Сіті Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу
    Іспанія — 16:20670 Реал представив Браїма Діаса на Сантьяго Бернабеу
1
год
:
9
хв
Сельта
22:00
Атлетік
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук