Іборра офіційно перейшов у Вільяреал

Хавбек Лестера Вісенте Іборра перейшов у Вільяреал.

Контракт футболіста з новим клубом розрахований до 2023 року, повідомляє офіційний сайт Вільяреала. Сума трансферу та деталі контракту наразі не розголошуються.

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Нагадаємо, Іборра зробив собі імя, виступаючи за іспанську Севілью впродовж 2013-2017 років. З андалусійцями Іборра тричі перемагав у Лізі Європи.

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У поточному сезоні на рахунку 30-річного іспанського півзахисника 8 матчів за Лестер у чемпіонаті Англії. Результативними діями хавбек не відзначався.