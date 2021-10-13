"Моурінью знав, як сильно я прагнув зіграти на Олімпійських іграх, але тоді б я пропустив передсезонну підготовку. Я би поїхав, тим більше ми здобули золоті медалі, але в Ромі вирішили, що краще мені залишитися, і це нормально.

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Я маю три паспорти (Бразилії, Уругваю та Італії – Футбол 24). Я народився у Бразилії, почуваюся бразильцем і хотів би грати за пентакампеонів. Але побачимо. Я вислухаю всі пропозиції. Футбол змінюється, багато збірних натуралізовують гравців. Толої – мій товариш. Він був важливим орієнтиром для мене, коли я приїхав до Бергамо. Поглянемо, що трапиться", – заявив центрбек в інтерв'ю Corriere dello Sport.

Відзначимо, що на Євро-2020 в складі збірної Італії тріумфували троє уродженців Бразилії – згаданий Толої, а також Емерсон і Жоржінью.

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