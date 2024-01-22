"Сьогодні особливий день для нашої незалежної держави – День Соборності України. Це свято не лише відзначення історичних подій, а й вияв єдності та сили нації.

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Нехай велична ідея об'єднання проникає в кожен куточок нашої країни, надихаючи нас на спільні зусилля для будівництва сучасного та процвітаючого державного устрою.

Нехай віра в себе та свою націю буде водночас і вогнем, і маяком, яким ми керуємося в подорожі в наше українське майбутнє. Нехай цей День Соборності наповнений гідністю, патріотизмом та взаєморозумінням нагадує нам, що в кожному серці українця завжди залишиться віра в себе, свою країну та в те, що разом ми здатні на Велике!!! І тільки разом ми зможемо подолати будь-які труднощі та побудувати щасливу та міцну Україну. Слава Україні!" – написав Шовковський на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, нині головний тренер Динамо разом з командою перебуває на зборах у Туреччині, де готується до другої частини сезону.

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