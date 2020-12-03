Головний редактор журналу "Футбол" Артем Франков поділився емоціями від гри голкіпера луганської Зорі Ніколи Васіля у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти Лестера.

"І такого воротаря Зоря тримала в запасі?! Довбанутися!!! Ось це називається врятував – не при 0:3 на 25-й хвилині, а при 1:0 на п'ятій з чотирьох доданих!" – написав Франков у своєму Telegram-каналі.

Зоря – Лестер – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Нагадаємо, у матчі передостаннього туру групи G Ліги Європи Зоря на власному полі перемогла Лестер з рахунком 1:0. Дебютним голом на 84-й хвилині відзначився іранський форвард Аллах'яр Сайядманеш.

Хорватський голкіпер "мужиків" Нікола Васіль вже у доданий час продемонстрував дива реакції, у карколомному стрибку витягнувши круглого з кута воріт після пострілу Дженгіза Ундера. Турецький півзахисник був настільки вражений діями воротаря луганців, що у розпачі спромігся лише знизити плечима.

Зоря вирвала перемогу над Лестером, але втратила шанси на плей-офф Ліги Європи