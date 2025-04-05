– В Динамо я пережив одну з найкращих історій у моєму житті. Я забивав голи, робив результативні передачі, ми постійно жили з командою у спеціальному центрі. Це був чудовий час. У Шахтарі був зовсім інший період, бо я потрапив до першої команди і займався футболом на дорослому рівні. Сьогодні можу сказати, що в моєму серці залишилися і Динамо, і Шахтар.

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– Хіба таке можливо?

– Звичайно. У мене залишилися приємні спогади про ці команди. Незважаючи на ту ситуацію, яка склалася з Шахтарем, клуб дав мені багато хорошого. Я дебютував у Лізі чемпіонів у футболці донецького клубу на Сантьяго Бернабеу. Ніколи це не забуду, – сказав В'юнник в інтерв'ю Рrzeglad sportowy.

Нагадаємо, Богдан В'юнник перебував у структурі Динамо у 2016–2017 рр. після чого перейшов до донецького Шахтаря. Взимку 2024 року нападник розірвав контракт з "гірниками" та підписав угоду з польською Лехією.

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