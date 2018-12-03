Х'юз звільнений із Саутгемптона

Англійський Саутгемптон звільнив головного тренера команди Марка Х'юза. Валлієць працював із "святими" з березня.

Боси Саутгемптона відправили у відставку 55-річного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Саутгемптон – Манчестер Юнайтед – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Разом із Х'юзом Сент-Мері'с покинуть і його асистенти – Марк Боуен і Едді Недзвецкі. Тимчасовим керманичем Сотона став Келвін Девіс. Натомість керівництво клубу вже розпочало пошуки нового наставника.

Відзначимо, що причиною звільнення Марка Х'юза стали незадовільні результати "святих". Саутгемптон у сезоні 2018/19 здобув лише одну перемогу в АПЛ і йде в зоні вильоту. Щоправда, в останньому турі тоді ще підопічні валлійського тренера розійшлись результативною нічиєю із Манчестер Юнайтед.

Марк Х'юз очолив Саутгемптон навесні та врятував його від вильоту. Раніше він працював зі збірною Уельсу, Блекберном, Манчестер Сіті, Фулхемом, Квінз Парк Рейнджерс і Сток Сіті.