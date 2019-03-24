Хююпія назвав найважливішого гравця Ліверпуля

Легендарний захисник Ліверпуля Самі Хююпія прокоментував шанси Ліверпуля на перемогу в АПЛ та назвав найважливішого гравця мерсисайдців.

"Буде фантастична кінцівка сезону. Не думаю, що Сіті буде втрачати багато очок, нам теж не можна цього робити, тому думаю, що боротьба триватиме до останнього туру.

Ліверпуль переміг Мілан у матчі легенд: на поле вийшли Джеррард, Кака, Мальдіні та інші – потужна доза ностальгії

Буде чудово битись до самого кінця і я сподіваюсь, що цього року Ліверпуль точно візьме титул.

Влітку прийшов Аліссон та ще декілька хороших виконавців у півзахист, але найважливішим гравцем у команді є Вірджил ван Дейк", – сказав Хююпія Sky Sports.