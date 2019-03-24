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Хююпія назвав найважливішого гравця Ліверпуля

12:04 203 Читать на русском
Хююпія назвав найважливішого гравця Ліверпуля
Самі Хююпія / ESPN

Легендарний захисник Ліверпуля Самі Хююпія прокоментував шанси Ліверпуля на перемогу в АПЛ та назвав найважливішого гравця мерсисайдців.

"Буде фантастична кінцівка сезону. Не думаю, що Сіті буде втрачати багато очок, нам теж не можна цього робити, тому думаю, що боротьба триватиме до останнього туру.

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Буде чудово битись до самого кінця і я сподіваюсь, що цього року Ліверпуль точно візьме титул.

Влітку прийшов Аліссон та ще декілька хороших виконавців у півзахист, але найважливішим гравцем у команді є Вірджил ван Дейк", – сказав Хююпія Sky Sports.

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Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Самі Хююпія Самі Хююпія Вірджил ван Дейк Вірджил ван Дейк Ліверпуль Ліверпуль
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