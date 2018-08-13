Хюттер про поразку від Баварії: Мій дебют вийшов неприємним

Головний тренер Айнтрахта Адольф Хюттер поділився враженнями від поразки від Баварії в матчі за Суперкубок Німеччини 2018.

"Мій дебют вийшов неприємним. Необхідно привітати Баварію з заслуженою перемогою. Вони перевершували нас практично у всьому.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Проте, в грі було кілька відрізків, особливо на початку, коли я думав, що ми непогано розташовуємось без м'яча і в атаці нам вдавалося уколоти суперника. Після першого гола наш запал зник, рахунок 0:2 став поворотним пунктом", – цитує Хюттера офіційний сайт Баварії.

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