Хюсай подав запит про трансфер із Наполі – на його місце сватають Миколенка

Оборонець італійського Наполі Ельсейд Хюсай збирається покинути Сан-Паоло в найближче трансферне вікно.

26-річний албанець має намір змінити клубну прописку влітку, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Хюсай розчарований своєю роллю в Наполі. Оборонець хоче мати більше ігрової практики та сподівається отримати її в новому клубі. Хюсай має ще рік за контрактом із "партенопейцями". Серед претендентів на нього раніше фігурувала іспанська Валенсія.

Менеджмент Наполі запланував придбати ще одного лівого оборонця, якщо команду покине албанець або його конкурент Фаузі Гулам. Серед кандидатур на перехід до складу неаполітанців називають і флангового виконавця київського Динамо Віталія Миколенка.

До слова, в нинішньому сезоні Ельсейд Хюсай провів 17 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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