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Хюсай близький до переходу в Атлетіко

16:48 114 Читать на русском
Хюсай близький до переходу в Атлетіко
Ельсейд Хюсай / LaPresse

Оборонець італійського Наполі Ельсейд Хюсай незабаром має оформити трансфер до мадридського Атлетіко.

"Матрацники" домовилися з віце-чемпіоном Італії про перехід албанця, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Трансфер Хюсая коштуватиме Атлетіко 20 млн євро. Раніше Наполі вимагав за правого захисника 25 млн євро, але погодився відпустити його дешевше. На Ванда Метрополітано 25-річний оборонець має стати заміною Хуанфрану.

У сезоні 2018/19 Ельсейд Хюсай провів 35 матчів у всіх турнірах. Раніше він виступав за Емполі, а на батьківщині займався в академії Шкодри.

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Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Трансфери Чемпіонату Італії Ельсейд Хюсай Ельсейд Хюсай Наполі Наполі Атлетіко Атлетіко Іспанія
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