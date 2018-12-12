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ШАХТАР - ЛІОН ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ДИНАМО - ЯБЛОНЕЦ

Хюбшман: У мене багато приємних спогадів, пов'язаних з НСК Олімпійським, тут я розпочав кар'єру в Шахтарі

20:55 117 Читать на русском
Хюбшман: У мене багато приємних спогадів, пов'язаних з НСК Олімпійським, тут я розпочав кар'єру в Шахтарі
Томаш Хюбшман / Фото ФК Яблонец

Хавбек Яблонця Томаш Хюбшман поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 6 турі Ліги Європи.

"Я вважаю, тут така погода, що і тренуватися, і грати буде складно. Але це футбол, ми повинні підготуватися і зіграти.

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Я тут, і зокрема на стадіоні Динамо, провів багато матчів з Шахтарем. Фактично, на цьому полі я почав свою кар'єру в Україні. У мене багато приємних спогадів і емоцій.

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Яка у нас мотивація буде в завтрашній грі? Гра сама по собі в будь-якому випадку мотивує. Ми хочемо гідно завершити груповий турнір Ліги Європи", – цитує Хюбшмана Sport.ua.

Ліга Європи6 турНСК Олімпійський (Київ)

Динамо - Яблонец: Четвер 13 грудня 2018

Динамо
до матчу
21
год
:
11
хв
Яблонец
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Теги
Ліга Європи Динамо - Яблонец Томаш Хюбшман Томаш Хюбшман Динамо Динамо Яблонец Яблонец
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