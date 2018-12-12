Хюбшман: У мене багато приємних спогадів, пов'язаних з НСК Олімпійським, тут я розпочав кар'єру в Шахтарі

Ліга чемпіонів — 22:30 237
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Шахтар – Ліон: Мораєс забиває, французи пробачають у матчі Ліги чемпіонів
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Ліга чемпіонів: Вікторія сенсаційно обіграла Рому і залишила ЦСКА без єврокубківЛіга чемпіонів — 21:49 554
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ЦСКА розгромив Реал на Сантьяго Бернабеу, але вилетів з єврокубківЛіга чемпіонів — 21:48 1443
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Шахтар – Ліон: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів 2018/19Ліга чемпіонів — 20:50 14643
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Шахтар зацікавлений у трансфері хавбека Гронінгена Доана, якій претендував на "Золотий м’яч" серед гравців до 21 рокуУкраїна — 20:28 726
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