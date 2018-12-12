Хюбшман: У мене багато приємних спогадів, пов'язаних з НСК Олімпійським, тут я розпочав кар'єру в Шахтарі

Хавбек Яблонця Томаш Хюбшман поділився очікуваннями від матчу проти Динамо у 6 турі Ліги Європи.

"Я вважаю, тут така погода, що і тренуватися, і грати буде складно. Але це футбол, ми повинні підготуватися і зіграти.

Тренер Яблонця Рада: Бажаю українцям, щоб ситуація заспокоїлася, і всі жили в мирі

Я тут, і зокрема на стадіоні Динамо, провів багато матчів з Шахтарем. Фактично, на цьому полі я почав свою кар'єру в Україні. У мене багато приємних спогадів і емоцій.

Динамо – Яблонец: Буяльський пропустить матч, участь бразильців – під питанням

Яка у нас мотивація буде в завтрашній грі? Гра сама по собі в будь-якому випадку мотивує. Ми хочемо гідно завершити груповий турнір Ліги Європи", – цитує Хюбшмана Sport.ua.