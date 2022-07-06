Напередодні Мальме у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів здолав Вікінгур Рейк'явік (3:2), але героєм вечора однозначно став нападник ісландців.

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Крісталл Ігнасон допоміг своїй команді зрівняти рахунок наприкінці першого тайму, але його радість була недовгою. Форвард вирішив відсвяткувати забитий м'яч прямо перед фан-сектором господарів. Почалася штовханина. Рефері показав Ігнасону жовту, яка для нього стала другою. Ще більш абсурдним це вилучення робить той факт, що перше попередження футболіст отримав за симуляцію.

Мальме, отримавши чисельну перевагу, ще до перерви забив ще один гол, а в кінці матчу навіть третій. Щоправда, Вікінгуру вдалося зберегти інтригу перед домашнім поєдинком, скоротивши відставання до мінімуму вже у компенсований час.