"Я часто думав про це в останні місяці: вважаю, що це буде мій останній сезон. Очевидно, що я буду грати з максимальною віддачею до кінця. Що я буду робити далі? Не знаю, я закінчу навчання, але спочатку відпочину і проведу трохи часу з родиною.

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Грати у футбол – це найкраща річ у світі, і я все ще насолоджуюся цим, як на полі, так і на тренуваннях. Втім, на сьогоднішній день я знаю, яка моя роль в Аяксі. Якби у нас не було стільки травм, то я б не виходив так часто у стартовому складі", – заявив 37-річний Хунтелаар у коментарі MilanNews.it.

Додамо, що досвідчений нападник розпочав кар'єру 18 років тому в ПСВ. Ветеран пограв за низку нідерландських клубів, Мілан, Шальке та Реал. У поточному сезоні Хунтелаар провів 11 матчів, відзначився 3 голами. Також в його активі 42 точні удари у 76 поєдинках за збірну Нідерландів. З "помаранчевими" форвард ставав срібним (2010) і бронзовим (2014) призером чемпіонату світу.

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