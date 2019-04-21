Хунтелаар забив переможний гол за Аякс та через кілька хвилин заробив вилучення – екшн з чемпіонату Нідерландів

Нападник Аякса Клас-Ян Хунтелаар став одночасно героєм та антигероєм матчу проти Гронінгена.

Чемпіонат Нідерландів, 31-й тур

Гронінген – Аякс – 0:1

Гол: Хунтелаар, 78

Вилучення: Хунтелаар, 84

Ювентус – Фіорентина – 2:1 – відео голів та огляд чемпіонського матчу

В рамках 31-го туру чемпіонату Нідерландів Аякс переміг Гронінген завдяки влучному удару Клас-Яна Хунтелаара.

Варто відзначити, що через кілька хвилин нідерландський форвард отримав червону картку та покинув поле.

Перемога закріпила Аякс на 1-й сходинці турнірної таблиці, відірвавшись від найближчого переслідувача (ПСВ) на 3 очки.

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Відео гола:

Відео вилучення: