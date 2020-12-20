Форвард Аякса Клас-Ян Хунтелаар записав своє ім'я в історії амстердамського клубу.

Форвард забив уже 5-й гол у поточному сезоні у віці 37 років, що є найкращим показником серед бомбардирів Аякса після досягнення цього віку, повідомляє Gracenote.

Хунтелаар анонсував завершення кар'єри у кінці сезону

Відзначимо, що попередній рекорд встановив Арнольд Мюрен у сезоні 1988/89, забивши 4 голи після 37-річчя.

До слова, нідерландець завершує кар'єру після поточного сезону. Хунтелаар, окрім Аякса, встиг повиступати за Реал, Мілан та Шальке.

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