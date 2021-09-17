Хунтелаар тихо завершив кар'єру, повідомляє SportBuzzer з посиланням на нідерландські ЗМІ. У форварда в кінці минулого сезону завершився контракт з Шальке, після чого він вирішив не приєднуватися до жодного іншого клубу.

38-річний бомбардир офіційно не оголошував про кінець кар'єри, але й не робитиме цього. Клас-Ян хоче тихо піти з футбольної сцени. Останній сезон вийшов для Хунтелаара важким, однак до того він плідно виступав за Аякс і Шальке, а також пограв за Реал і Мілан.

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