Хуммельс відмовився від трансферу в Манчестер Юнайтед заради повернення в Борусію Д

Центральний захисник Матс Хуммельс цього літа міг перейти з мюнхенської Баварії в Манчестер Юнайтед.
Незважаючи на більш вигідні фінансові умови, 30-річний гравець вирішив повернутися в дортмундську Боруссію, за яку виступав з 2009 по 2016 рік, повідомляє Bild.
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За інформацією видання, за трансфер Хуммельса Борусія заплатить 20 млн євро. Угода між клубами передбачає також виплату бонусів.
У сезоні-2018/19 Матс допоміг Баварії стати чемпіоном німецької Бундесліги, а також виграти Кубок і Суперкубок країни. Захисник забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу в 21 матчі чемпіонату Німеччини.
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Ман Юнайтед завершив минулу кампанію на шостому місці в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги. У сезоні-2019/20 "червоні дияволи" виступатимуть у Лізі Європи.