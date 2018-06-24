Хуммельс: Удача посміхнулась збірній Німеччини

Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс прокоментував перемогу 2:1 над Швецією у матчі 2 туру чемпіонату світу 2018.

"У грі і після неї випробували багато емоцій. Ми виглядали краще, ніж у попередньому матчі, але поки що все одно не настільки хороші. Ми проаналізуємо гру, подивимося відео, зрозуміємо, що можемо зробити краще. В емоційному плані це був відмінний і корисний матч.

Удача нам посміхнулась. Однак ми можемо програти Південній Кореї і не вийти в плей-офф. Тому ми повинні показати і довести всім, що можемо бути кращими", – цитує захисника Чемпионат.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.