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Хуммельс: Удача посміхнулась збірній Німеччини

10:40 134 Читать на русском
Хуммельс: Удача посміхнулась збірній Німеччини
Матс Хуммельс

Захисник збірної Німеччини Матс Хуммельс прокоментував перемогу 2:1 над Швецією у матчі 2 туру чемпіонату світу 2018.

"У грі і після неї випробували багато емоцій. Ми виглядали краще, ніж у попередньому матчі, але поки що все одно не настільки хороші. Ми проаналізуємо гру, подивимося відео, зрозуміємо, що можемо зробити краще. В емоційному плані це був відмінний і корисний матч.

Удача нам посміхнулась. Однак ми можемо програти Південній Кореї і не вийти в плей-офф. Тому ми повинні показати і довести всім, що можемо бути кращими", – цитує захисника Чемпионат.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.

ЧС-2018 2 тур

Німеччина - Швеція: Субота 23 червня 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 1
Швеція
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Теги
ЧС 2018 Німеччина Німеччина Німеччина - Швеція Матс Хуммельс Матс Хуммельс
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