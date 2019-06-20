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Хуммельс пояснив, що змусило його повернутися в Борусію Дортмунд

21:56 298 Читать на русском
Хуммельс пояснив, що змусило його повернутися в Борусію Дортмунд
Матс Хуммельс / Reuters

Новачок дортмундців Матс Хуммельс поділився думками щодо свого переходу.

"Спасибі Баварії, моїм партнерам по команді, фанатам за чудове ставлення до мене, персоналу за останні три роки. Я зміг познайомитися з багатьма чудовими людьми і пережити багато чудових моментів. Той, хто знає мене, скаже, що Мюнхен завжди буде для мене особливим місцем!

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Але після переговорів з представниками клубів мені стало ясно, що моєю футбольною домівкою знову буде Дортмунд. І саме тому я з нетерпінням чекаю можливості повернутися в Борусію і, сподіваюся, знову досягнути успіху з клубом. Вперед, Борусія", – написав Хуммельс в своєму Instagram.

Нагадаємо, у свою першу каденцію в складі "джмелів" Хуммельс двічі вигравав Бундеслігу та виходив у фінал Ліги чемпіонів-2012/13.

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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Трансфери Борусії Дортмунд Матс Хуммельс Матс Хуммельс Баварія Баварія
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