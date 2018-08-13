Хуммельс: Перемога в Суперкубку має велике значення після провалу на ЧС-2018

Захисник Баварії Матс Хуммельс прокоментував перемогу команди в матчі за Суперкубок Німеччини 2018.

"Титул багато значить після розчарувань з клубною командою, що почалися в середині квітня, і невдачі нашої національної збірної на ЧС-2018.

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Ми довго працювали і хотіли добре почати сезон. Було бажання домогтися перемоги в першому офіційному матчі, взяти титул. Зважаючи на це ми можемо бути задоволені", – цитує футболіста офіційний сайт Баварії.

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