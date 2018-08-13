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Хуммельс: Перемога в Суперкубку має велике значення після провалу на ЧС-2018

13:32 125 Читать на русском
Хуммельс: Перемога в Суперкубку має велике значення після провалу на ЧС-2018
Матс Хуммельс / Фото: соцмережі

Захисник Баварії Матс Хуммельс прокоментував перемогу команди в матчі за Суперкубок Німеччини 2018.

"Титул багато значить після розчарувань з клубною командою, що почалися в середині квітня, і невдачі нашої національної збірної на ЧС-2018.

Айнтрахт – Баварія – 0:5 – відео голів та огляд матчу

Ми довго працювали і хотіли добре почати сезон. Було бажання домогтися перемоги в першому офіційному матчі, взяти титул. Зважаючи на це ми можемо бути задоволені", – цитує футболіста офіційний сайт Баварії.

Баварія розбомбила Айнтрахт в матчі за Суперкубок Німеччини

Суперкубок Німеччини

Айнтрахт Франкфурт - Баварія: Неділя 12 серпня 2018

Айнтрахт Франкфурт
Матч завершено
0 : 5
Баварія
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Теги
Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Баварія Матс Хуммельс Матс Хуммельс Баварія Баварія
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