У своїх соцмережах 36-річний захисник офіційно повідомив, що завершує професіональну футбольну кар'єру після сезону 2024/25.

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Матс Хуммельс наразі виступає за італійську Рому разом з українцем Артемом Довбиком. За свою кар'єру німецький захисник також пограв за Баварію та Борусію Дортмунд. Він шість разів здобував титул чемпіона Німеччини – чотири з мюнхенцями і двічі з дортмундцями. Вигравав чотири рази Кубок Німеччини. Хуммельс виступав також за збірну Німеччини, з якою у 2014 році здобув титул чемпіона світу.

У поточному сезоні захисник відіграв за Рому 18 матчів у всіх турнірах та відзначився одним голом.

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