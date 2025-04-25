На початку квітня Хуммельс оголосив про завершення ігрової кар'єри наприкінці сезону. Однак, згідно з Bild, захисник має намір повернутися у свій колишній клуб Борусію Дортмунд.

Хуммельс офіційно оголосив про завершення кар'єри

Повідомляється, що Матс підпише короткостроковий контракт зі "джмелями", щоб зіграти на клубному чемпіонаті світу (він відбудеться з 15 червня по 13 липня). Згідно з джерелом, після цього BVB надасть Хуммельсу посаду в клубній структурі. Однак його функції на новому терені ще тільки належить визначити.

Цей сезон у складі Роми виходить для німця нестабільним. Він не завжди потрапляє до стартового складу команди в матчах чемпіонату Італії, а також став головним винуватцем вильоту Роми з Ліги Європи.

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