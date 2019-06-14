Хуммельс може повернутись у Борусію Д – сторони почали переговори

Захисник мюнхенської Баварії Матс Хуммельс отримав цікавий варіант розвитку кар'єри.

Дортмундська Борусія працює над поверненням свого колишнього захисника Матса Хуммельса, повідомляє Bild.

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Переговори з Баварією вже тривають, про що знає і головний тренер "рекордмайстера" Ніко Ковач. Трансфер оцінюється у 15-20 млн євро.

Сам захисник серйозно задумався над від'їздом з Мюнхена після трансферу захисника Атлетіко Лукаса Ернандеса.

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