У суботу 6-й тур чемпіонату Німеччини продовжили 4 поєдинки. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Німеччина. Бундесліга, 6-й тур

Айнтрахт – Вердер – 1:1

Голи: Сілва, 65 – Сарджент, 51

Армінія – Борусія Д – 0:2

Голи: Хуммельс, 53, 72

Аугсбург – Майнц – 3:1

Голи: Варгас, 40, Хан, 80, 90+1 – Онісіво, 64

Кельн – Баварія – 1:2

Голи: Дрекслер, 82 – Мюллєр, 13 (пен), Гнабрі, 45+1

Дортмундська Борусія веде відчайдушну боротьбу з Баварією та РБ Лейпциг за першу сходинку турнірної таблиці Бундесліги. У матчі з Армінією підопічні Люсьєна Фавра планували поповнити скарбничку трьома пунктами, але змушені були обійтися без Ерлінга Холанда, який має проблеми з коліном (нічого серйозного, до наступного матчу повинен відновитися).

До перерви Білефельд відстояв нулі на табло, однак в другому таймі домінація Борусії все ж відбилася на рахунку. Санчо подав з кутового, після чого м'яч прилетів у ногу Хуммельсу та відскочив у ворота. Беллінгем забив Армінії другий гол, проте там судді зафіксували офсайд. А от Хуммельсу ніхто не завадив оформити дубль – Матс головою замкнув навіс Ройса. Спокійна перемога Борусії.

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Кельн у поточному розіграші ще не знав смаку перемог. Вдвічі приємніше було б здобути першу звитягу в матчі з чинним чемпіоном Баварією. Оптимізму додавав і склад мюнхенців: Лєвандовскі та Горетцка отримали відпочинок, а зліва в обороні вийшов новачок Сарр.

Однак рожевим мріям Кельна не судилося здійснитися. Баварія швидко заробила пенальті (м'яч влучив у руку Вольфу) – Мюллєр реалізував 11-метровий. А під завісу першого тайму "ротен" подвоїли перевагу на контратаці, яку розігнав Кімміх. Йозуа перехопив м'яч і вирізав класний пас на Гнабрі, а Серж не залишив шансів голкіперу.

Баварія виглядала сонною та в'ялою, не возила суперника. Кельн навіть відіграв один гол і спробував на стандартах вирвати нічию, однак мюнхенці втримали перемогу. Баварія та Борусія набрали по 15 очок і піднялися на вершину Бундесліги.

Відвертий аутсайдер чемпіонату Майнц завітав у гості до Аугсбурга і планував нарешті взяти перші очки у сезоні. Втім, господарі грали значно краще. Наприкінці першого тайму Варгас ударом через себе конвертував перевагу Аугсбурга в забитий м'яч. Майнц зрівняв рахунок, однак потім пропустив ще два м'ячі. Аугсбург переміг і з 10 балами піднявся на 4 місце.

Сусіди по турнірній таблиці – Айнтрахт та Вердер – видали досить рівний матч. У першому таймі франкфуртці забили з офсайду. Бремен відповів законним голом Сарджента, але виїзну перемогу не зберіг. Камада скористався помилкою оборони "музикантів" і вивів на удар Сілву – португалець зрівняв рахунок. Суперники залишилися в середині турнірної таблиці.