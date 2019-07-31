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Худжамов: Якщо захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що говорити? Який VAR?

10:31 1795 Читать на русском
Худжамов: Якщо захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що говорити? Який VAR?
Рустам Худжамов / фото із соцмереж

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розкритикував роботу арбітрів у матчі 1-го туру УПЛ 2019/20 проти Колоса.

41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко
 
Руслан Фомін 15’
15’ Руслан Фомін
41’ Євген Смирний
67’ Віталій Гавриш
84’ Максим Максименко

Нагадаємо, дебютант Колос обіграв Маріуполь у матчі 1-го туру Прем'єр-ліги 2019/20. Підопічні Руслана Костишина пропустили першими, проте у відповідь забили двічі та здобули 3 очки.

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"Можемо ввести VAR, можемо знімати з космічного корабля, можемо що завгодно. Якщо людина хоче зашарашити, вона це зробить. Є такі моменти, як у нашого захисника в першому таймі при стандартах врізаються 4 рази – суддя мовчить.

Якщо остання секунда, захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що ми можемо говорити? Який VAR?", – розповів Худжамов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, саме в цьому матчі в офлайн-режимі використовувалася система VAR – вперше в історії УПЛ. Головним арбітром поєдинку був Олександр Дердо.

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Теги
Відеоасистент арбітра (VAR) Колос - Маріуполь Рустам Худжамов Рустам Худжамов Маріуполь Маріуполь Олександр Дердо Арбітри
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