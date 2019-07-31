Худжамов: Якщо захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що говорити? Який VAR?

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розкритикував роботу арбітрів у матчі 1-го туру УПЛ 2019/20 проти Колоса.

Нагадаємо, дебютант Колос обіграв Маріуполь у матчі 1-го туру Прем'єр-ліги 2019/20. Підопічні Руслана Костишина пропустили першими, проте у відповідь забили двічі та здобули 3 очки.

Колос – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

"Можемо ввести VAR, можемо знімати з космічного корабля, можемо що завгодно. Якщо людина хоче зашарашити, вона це зробить. Є такі моменти, як у нашого захисника в першому таймі при стандартах врізаються 4 рази – суддя мовчить.

Якщо остання секунда, захисник витикає на кутовий, а це чудо зі свистком ставить від воріт – про що ми можемо говорити? Який VAR?", – розповів Худжамов в ефірі телеканалу "Футбол 1".

До слова, саме в цьому матчі в офлайн-режимі використовувалася система VAR – вперше в історії УПЛ. Головним арбітром поєдинку був Олександр Дердо.

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