Худжамов: Все життя був другим, грав за всіх підряд

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов розповів, чому грає під 12-м номером, який вважається номером запасного воротаря.

"Так я запасним ж все життя був. Смішна ситуація. У мене старший син грає зараз в чемпіонаті Дарницького району Києва. Команда Схід – за них я грав. Дружба – теж грав. Ще якийсь Станкозавод – і за них теж.

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Я з дитинства по орендах. Я тренувався в Динамо, а грав за всіх підряд", – цитує капітана Маріуполя офіційний сайт клубу.

Коли контракт Худжамова належав Динамо, він виступав за Закарпаття, а коли перейшов у донецький Шахтар, то на правах оренди захищав кольори донецького Металурга, Металіста, Зорі та Маріуполя.

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