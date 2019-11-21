Худжамов розкрив секрет успішної гри збірної України у відборі до Євро-2020

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов прокоментував вихід збірної України до основної частини Євро-2020.

"Найбільше мені подобається те, що наша команда не боїться грати з позиції сили. Раніше ми більше підлаштовувалися під суперника, а зараз самі визначаємо хід гри.

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У нас немає одного яскраво вираженого лідера на полі. Їх кілька – Ярмоленко, Пятов, Степаненко, Коноплянка, Маліновський, Зінченко. Хлопці зробили правильний вибір, коли поїхали грати за кордон в хороші клуби. Там вони додали в майстерності, тактичній грамотності, все це позначилося на їхніх діях в збірній.

Зараз вся Україна впевнена, що у фінальній частині Євро наша команда здатна показати високий результат", – поділився Худжамов в коментарі Expres Online.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

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