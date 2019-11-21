toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЖОЗЕ МОУРІНЬЮ ЄВРО-2020 ЗБІРНА УКРАЇНИ

Худжамов розкрив секрет успішної гри збірної України у відборі до Євро-2020

08:00 689 Читать на русском
Худжамов розкрив секрет успішної гри збірної України у відборі до Євро-2020
Рустам Худжамов / фото: ФК Маріуполь

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов прокоментував вихід збірної України до основної частини Євро-2020.

"Найбільше мені подобається те, що наша команда не боїться грати з позиції сили. Раніше ми більше підлаштовувалися під суперника, а зараз самі визначаємо хід гри.

Пятов став найкращим голкіпером у відборі на Євро-2020 за даними InStat

У нас немає одного яскраво вираженого лідера на полі. Їх кілька – Ярмоленко, Пятов, Степаненко, Коноплянка, Маліновський, Зінченко. Хлопці зробили правильний вибір, коли поїхали грати за кордон в хороші клуби. Там вони додали в майстерності, тактичній грамотності, все це позначилося на їхніх діях в збірній.

Зараз вся Україна впевнена, що у фінальній частині Євро наша команда здатна показати високий результат", – поділився Худжамов в коментарі Expres Online.

Нагадаємо, "синьо-жовті" набрали 20 очок та впевнено виграли відбірну групу В, вперше в історії збірної не програвши жодного матчу у кваліфікації. Україна гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінальної частини Євро-2020. Церемонія жеребкування пройде 30 листопада в Бухаресті та розпочнеться о 19:00 за Києвом.

Жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні отримали перших суперників – Роналду і чемпіони світу плутають карти

blog_ava
Баварія може замінити Нойєра голкіпером Манчестер Юнайтед
00:45
889
Теги
Євро-2020 Україна Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський Андрій Пятов Андрій Пятов Євген Коноплянка Євген Коноплянка Тарас Степаненко Тарас Степаненко Олександр Зінченко Олександр Зінченко Рустам Худжамов Рустам Худжамов Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
3
год
:
36
хв
Агробізнес
13:00
Металіст 1925
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук