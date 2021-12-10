"Дмитро Різник? Я раніше давав інтерв'ю та називав його дуже сильним воротарем. Діма здатний побудувати хорошу європейську кар'єру. Те, що він побив рекорд УПЛ у такому молодому віці, це заслуговує на повагу. Він великий молодець. Йому треба рухатись лише вперед.

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Чи є над чим задуматися Петракову щодо основного воротаря збірної України? В принципі так. Діма вже набув гарного досвіду. Ворскла, як на мене, не помилилася, коли певний період тому, зробила на нього ставку. Як навчитися відбивати пенальті? Тут ще багато залежить від тренера воротарів.

У Ворсклі працює Долганський, який має серйозний досвід за плечима. Після того, як Долганський перестав грати, я про нього чув, що це дуже розумний і класний тренер. Тому не дивно, що у Долганського класні та тямущі вихованці", – поділився Худжамов у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Різник у цьому сезоні встановив рекорд УПЛ, відбивши вже 5-й пенальті поспіль. У поточному сезоні воротар зіграв у 20 поєдинках, у яких пропустив 23 м'ячі, а в 7 з них втримав свої ворота на замку.

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