Худжамов озвучив плани Маріуполя на сезон

Воротар Маріуполя Рустам Худжамов поділився очікуваннями від матчу 15-го туру проти Динамо.

"Готуємося дати бій. Тим більше, у минулій зустрічі з динамівцями наша команда, граючи з суперником на рівних, зазнала прикрої поразки, пропустивши у себе вдома гол на 92-й хвилині. Вважаю, що ми в тому матчі грали досить непогано. В таких іграх хочеться проявити себе і футболістам, і тренерському штабу. Динамо – один з флагманів українського футболу, і до ігор з цією командою завжди підготовка особлива.

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Чи під силу нам наздогнати лідерів чемпіонату? Спочатку треба виконати завдання щодо потрапляння у першу шістку, що дозволить продовжити боротьбу у другому колі чемпіонату. Але можу сказати точно: Маріуполь буде боротися за єврокубки. Для того, щоб вирватися "наверх", ми докладемо максимум зусиль. Без цієї мети немає жодного сенсу грати", – сказав Худжамов у коментарі виданню Діалог.

Нагадаємо, Маріуполь після 14 турів посідає шосту сходинку чемпіонату і відстає від п’ятого місця на сім очок. Завтра, 24 листопада, маріупольці зустрінуться з київським Динамо – початок матчу о 17:00.

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