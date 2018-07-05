Худжамов: Один тренер казав, що воротар має бути першим по бабам та горілці

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов дав відверте інтерв'ю для проекту "ОТДУШИВДУШУ".

Про воротарів

"Я хочу сказати, що воротарі можуть таке видати... Знав людину, яка стрибала з другого поверху бази в кущі якоїсь смородини тільки тому, що йому пацани пообіцяли дати на обід зайвий сирок. Він підійшов до вікна і – туди. Сам воротар, а думаєш: "Ну оце воротарюга".

Один тренер мені говорив, що воротар повинен бути першим по бабам, по горілці, стрибати, скрізь повинен бути воротар. Це душа компанії і людина-свято".

Про найбожевільнішого в Шахтарі

"Хто в Шахтарі "мочив" більше за всіх? Жадсон. Він таке "мочив", що страшно. Два найсильніших його "горбилі". Перший – на заняття з теорії він прийшов у шоломі індіанця. А другий... Ми сиділи у роздягальні після гри, і він "травив" мене за довгі руки. Я йому кажу: "Ти вагітний". Він такий животик мав після відпустки. А він мені показує вниз: "Так, вагітний, дивись, син одну ногу висунув".

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Про алкоголь

"Я не п'ю вже років 10. Взагалі. Часто запитують: "Навіть пиво?". А я кажу, що пивом можна так "нарубатися", я навіть знаю чоловік 20 пивних алкоголіків.

Зрозуміло, в років 20 міг таке видати... Наприклад, спати під нічним клубом. Сил не вистачило до таксі дійти. Приліг відпочити, думаю, сил трохи піднаберу, батарея перезарядиться, і я піду далі. Ще й з одним футболістом поруч лягли, не буду називати його прізвища".