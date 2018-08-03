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Худжамов: Маріуполь переміг завдяки характеру і злості

10:19 267 Читать на русском
Худжамов: Маріуполь переміг завдяки характеру і злості
Рустам Худжамов / Фото ФК Маріуполь

Воротар Маріуполя Рустам Худжамов поділився враженнями після перемоги над Юргорденом (2:1) у кваліфікації Ліги Європи.

"Ми перемогли завдяки характеру і злості. Тому що якось зовсім принизливо програли попередній матч Десні. Зрозуміло, що зараз нікому нічого не доведеш, але ми добиралися 16 годин зі Стокгольма – у нас була доба на відновлення. Команда була виснажена морально, і гра з Десною не вийшла такою, як ми хотіли. Тому довелося реабілітуватися тут.

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Нового суперника ще не розбирали, тому сказати нічого не можу. Ми готувалися до цього противника, і у нас навіть в думках не було щось вигадувати чи припускати на наступний раунд", цитує Худжамова видання Sport Arena.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником Маріуполя стане французький Бордо.

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Маріуполь - Юргорден: Четвер 02 серпня 2018

Маріуполь
Матч завершено
2 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Юргорден
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Маріуполь - Юргорден Маріуполь Маріуполь Бордо Бордо Ліга Європи Рустам Худжамов Рустам Худжамов
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