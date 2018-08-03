Худжамов: Маріуполь переміг завдяки характеру і злості

Воротар Маріуполя Рустам Худжамов поділився враженнями після перемоги над Юргорденом (2:1) у кваліфікації Ліги Європи.

"Ми перемогли завдяки характеру і злості. Тому що якось зовсім принизливо програли попередній матч Десні. Зрозуміло, що зараз нікому нічого не доведеш, але ми добиралися 16 годин зі Стокгольма – у нас була доба на відновлення. Команда була виснажена морально, і гра з Десною не вийшла такою, як ми хотіли. Тому довелося реабілітуватися тут.

Маріуполь – Юргорден – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нового суперника ще не розбирали, тому сказати нічого не можу. Ми готувалися до цього противника, і у нас навіть в думках не було щось вигадувати чи припускати на наступний раунд", цитує Худжамова видання Sport Arena.

Нагадаємо, у третьому раунді кваліфікації Ліги Європи суперником Маріуполя стане французький Бордо.

Маріуполь – Юргорден: підтвердження трендів ЧС-2018, Худжамов – герой матчу та сумні турнірні перспективи