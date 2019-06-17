Худжамов: Маріуполь ніяк не позбавиться звання фарм-клубу Шахтаря

Голкіпер Маріуполя Рустам Худжамов не згоден з тим, що азовців називають фарм-клубом Шахтаря.

"Маріуполь уже ніяк не позбудеться звання фарм-клубу Шахтаря. Що б я не відповів на це питання, мене захейтять.

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Орендовані футболісти не грають проти Шахтаря. Треба вже визначитися, Маріуполь – це фарм-клуб чи ні. Тому що, якби пацани з Шахтаря грали і ми програвали, то можна було допустити таку думку. Але, коли вони не грають, як можна вплинути на гру?

А як з хлопцями з дубля протистояти Шахтарю, якщо інші клуби в бойовому складі з "гірниками" не можуть нічого зробити? Можу тільки сказати, що всі хлопці з Шахтаря хочуть грати і хочуть довести багато саме в цій грі", – поділився Худжамов у коментарі profootball.ua.

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