Худоб'як голом допоміг Етнікосу зробити заявку на чвертьфінал Кубка Кіпру

Колишній лідер львівських Карпат Ігор Худоб'як став одним із творців перемоги Етнікоса над Дігенісом (3:0) у рамках 1/8 фіналу Кубка Кіпру.

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На 36-й хвилині Харалампус відкрив рахунок. На старті другого тайму статус фаворита за гостями закріпив саме Ігор Худоб'як (українець забив свій 3-й м'яч у сезоні 2019/20), а під завісу матчу фінальну крапку поставив Кушіаппас.

До слова, стадія 1/4 фіналу Кубка Кіпру складається із двох поєдинків. Матч-відповідь відбудеться 5 лютого на полі Етнікоса.

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