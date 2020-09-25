"Цей гравець дуже мені подобається. Я думаю, він багато зміг дати Реалу.

Бейл офіційно повернувся з Реала у Тоттенхем

У нього є неймовірна сила і чарівна ліва нога, це дуже гнучкий футболіст. Таких талантів світового рівня не так багато. У Реалі знають про проблеми, які у нього могли бути з Зіданом, але я впевнений, що у Бейла є своя правда", – цитує Хуанде Рамоса Marca.

Нагадаємо, Бейл нещодавно покинув Реал та повернувся у Тоттенхем, за який вже раніше виступав 6 років – з 2007 по 2013. Минулий сезону Гарета у Мадриді був не надто успішний, адже за його плечима лише 16 матчів у Ла Лізі, в яких він відзначився двома голами та здійснив стільки ж асистів.

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