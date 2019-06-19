toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
ЖУНІОР МОРАЄС ЗБІРНА УКРАЇНИ НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ

Хуан Мата офіційно залишається в Манчестер Юнайтед

19:48 61 Читать на русском
Хуан Мата офіційно залишається в Манчестер Юнайтед
Хуан Мата / Фото Planet Football

Хавбек Манчестер Юнайтед Хуан Мата продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

Керівництво Манчестер Юнайтед та Хуан Мата дійшли згоди щодо нового контракту, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

Манчестер Юнайтед готовий платити космічну зарплату Погба – трансфер француза в Реал під загрозою зриву

Нова угода розрахована розрахована на рік з можливістю продовження на ще один сезон.

"Це справжня честь представляти кольори цього великого клубу і наших неймовірних уболівальників. Я вже п'ять років у Манчестер Юнайтед і з гордістю називаю Олд Траффорд своїм домом", – прокоментував новий контракт Мата.

В минулому сезоні АПЛ 31-річний іспанець провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Справа Мораєса: Україна офіційно виграла апеляцію в Португалії та Люксембургу
11:46
6990
Теги
Хуан Мануель Мата Хуан Мануель Мата Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
26
хв
Колумбія
00:30
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук