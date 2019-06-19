Хуан Мата офіційно залишається в Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Хуан Мата продовжить захищати кольори "червоних дияволів".

Керівництво Манчестер Юнайтед та Хуан Мата дійшли згоди щодо нового контракту, повідомляє офіційний сайт манкуніанців.

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Нова угода розрахована розрахована на рік з можливістю продовження на ще один сезон.

"Це справжня честь представляти кольори цього великого клубу і наших неймовірних уболівальників. Я вже п'ять років у Манчестер Юнайтед і з гордістю називаю Олд Траффорд своїм домом", – прокоментував новий контракт Мата.

В минулому сезоні АПЛ 31-річний іспанець провів 22 матчі, в яких відзначився трьома голами та 4-ма асистами.

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