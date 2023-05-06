Нападниця Орландо Прайд Сідні Леру хоче мати більш реалістичний вигляд навіть в комп'ютерній грі.

Футбольні симулятори славляться тим, що можуть спотворити зовнішність того чи іншого гравця. Однак Сідні Леру знайшла небанальну причину для скарги – їй не сподобалося, що у грі їй намалювали занадто великі груди.

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Свої претензії футболістка опублікувала в Twitter: "Вони зробили пов'язку на голову, косу, татуювання на шиї, надмірно вищипані брови і хтось навіть зробив мене цицькатою!! Здуйте трохи мої груди та одягніть іншу майку. Брови на цьому етапі я збережу", – написала Леру.

До слова, наразі Сідні грає за Орландо Прайд, який став уже восьмим клубом в її кар'єрі. За збірну США Леру зіграла майже 80 матчів, вигравала Олімпійські ігри та чемпіонат світу.