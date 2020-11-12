"Я дуже обережно ставлюся до витрати грошей, і моя сім'я завжди повторює мені цю рекомендацію.

Дибала пропустить матчі відбору до ЧС-2022 – делікатна причина

Горила в моїй вітальні? Я побачив її на благодійній вечері в Парижі, організованій моїм колишнім товаришем по команді Блезом Матюйді для фінансування декількох проектів солідарності в Африці. У продажу були цінні речі та інші речі емоційнішого характеру. Але я закохався у цю скульптуру і придбав її.

Але я не колекціонер творів мистецтва, це було моя єдина інвестиція. Я колекціоную лише футбольні майки – у мене їх сотні. Ті, якими ми обмінюємося після гри, плюс ті, які я замовляю у товаришів по команді, які грають за кордоном. Не кажучи вже про форми, які я купую в Інтернеті.

Божевілля? Щойно майка Дель П'єро на аукціоні вислизнула від мене. І одна футболка Марадони, в якій він грав у матчі проти Бразилії. Хтось погодився заплатити більше, ніж я", – цитує Дибалу видання Corriere dello Sport.

Нагадаємо, Пауло захищає кольори Ювентуса з 2015-го. Чинний контракт аргентинського форварда з туринським клубом розрахований до літа 2022 року.

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