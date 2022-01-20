Головний приз США Mega Millions знову перейшов у наступний тираж, досягнувши позначки 376 мільйонів доларів. Наступний тираж пройде найближчої п'ятниці, 21 січня, і хто знає, можливо, наступним переможцем стане хтось із України.

Хтось з України може виграти 376 мільйонів доларів

Оскільки в ході тиражу, що відбувся минулого вівторка, нікому з учасників не вдалося вгадати всю виграшну комбінацію цілком, головний приз лотереї Mega Millions все ще на кону, і тепер хтось може виграти ще більшу суму – на сьогодні лотерея розігрує 376 мільйонів доларів.

Грандіозний грошовий приз дістанеться тому, хто зуміє вгадати 6 номерів: 5 звичайних (основних) з діапазону 1-70, і один додатковий номер ("Mega Millions") від 1 до 25. Не варто забувати про приз другої категорії – тому, хто вгадає лише 5 основних чисел (без додаткової кулі), дістанеться приголомшливий втішний приз у розмірі 1 мільйона доларів.

Джекпот Mega Millions досяг 376 млн доларів, це понад 10 мільярдів гривень. Найближчий тираж пройде у ніч із п'ятниці, 21 січня.

Для вашої зручності, сервіс запустив спецсайт theLotter.net, на якому громадяни України можуть придбати білет, що містить лише одне поле, за мінімальною ціною 5 доларів!

Чи можна грати у Mega Millions з України?

Відповідь однозначна: так! Згідно з правилами, встановлених Multi-State Lottery Association (MUSL), грати в Mega Millions можна з будь-якої країни світу. Так, її білети продаються тільки на території США, але тут вам допоможе сервіс покупки лотерейних білетів theLotter.

Зареєструйтесь на сайті.

Виберіть лотерею Mega Millions з більш ніж 50 лотерей, представлених на сайті.

Позначте 5 номерів (від 1 до 70) у ігровому полі.

Виберіть 1 номер "Mega Millions" (від 1 до 25) у помаранчевій частині ігрового поля.

Прессекретар компанії Адріан Коореманс пояснює, як це працює:

Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Mega Millions, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї

Що відбудеться, коли ви виграєте джекпот?

Після оформлення замовлення місцеві агенти США куплять офіційні білети від вашого імені. Ваші білети будуть відскановані та завантажені до вашого облікового запису перед розіграшем. Сервіс стягує з клієнтів невелику комісію за транзакцію, при цьому комісії з виграшів не стягуються.

Якщо вам пощастить виграти, ваш приз буде переведений на ваш особистий рахунок і ви зможете вивести його в будь-який час (якщо ви виграєте джекпот, вам потрібно буде прилетіти до США, щоб отримати приз особисто). Ви отримаєте всю суму призу, за вирахуванням федеральних податків США, без комісії!

Понад 6 мільйонів людей виграли величезні, середні та дрібні призи на сайті!

У 2015 році мешканець Іраку, який проживає в Багдаді, виграв 6,4 мільйона доларів у лотереї Орегон Мегабакс США. Історія набула широкого висвітлення в американських ЗМІ.

За минулі роки theLotter.net виплатив понад 100 млн доларів у призах більш ніж 6 мільйонам переможців з усього світу. Серед найбільших переможців на сайті – жінка з Панами, яка виграла 30 мільйонів доларів у лотереї Флорида, та чоловік з Іраку, який виграв джекпот Oregon Megabucks на суму 6,4 мільйона доларів.

376 млн. доларів – найбільший на даний момент лотерейний приз у світі. Купуйте білети прямо зараз на theLotter.net!

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