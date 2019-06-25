"Хтось з України допомагав Люксембургу у справі Мораєса", – Павелко

Президент УАФ Андрій Павелко розповів про цікаві деталі у справі Мораєса.

"Звичайно ж, ця ситуація не могла не відобразитись на гравцях збірної. Для України була додаткова мотивація виграти ще раз у Люксембургу, в тому числі і тому, що суперники намагаються у неспортивній боротьбі отримати ці три очки.

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Це не прикрашає футбол, коли залікові бали оскаржуються в кабінетах. Для цього є поле, де і повинні команди боротися за результат.

А щодо зацікавлених в цій історії, я б не хотів придумувати ніяких змов, але, на жаль, факти говорять про те, що ми боролися за нашу збірну і наших уболівальників не просто проти наших колег з інших федерацій. Цим колегам хтось допомагав з України інформацією.

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Коли ми в дисциплінарному і в апеляційному органі УЄФА відстоювали інтереси збірної і країни, було дуже неприємно, що озвучувалася інформація проти нас, отримана безпосередньо зсередини, з України.

Я щиро не хочу думати, що в спробах нашкодити мені особисто, є люди, які вирішили піти проти результату України і кожного з наших збірників, які на полі кров'ю і потом добувають свої перемоги", – розповів Павелко в інтерв'ю UNN.

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