Журналіст Ігор Циганик прокоментував інформацію про перехід у Шахтар грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі, який виступає за Сабуртало.

"Влітку Георгій Гочолейшвілі міг опинитися у СК Дніпро-1. Я знаю, що клуб серйозно цікавився цим футболістом, і навіть робив пропозицію Сабуртало.

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Ніби вже домовилися і з клубом, і з самим футболістом, але в останній момент сам гравець відмовився переходити, побоявся через війну. Спершу погоджувався, а згодом вирішив не їхати в Україну. Зараз ми бачимо, що Шахтар повернувся до цього футболіста.

Шахтар любить отак, бачите. Хтось щось знайде, а Шахтар потім намагається це використати. Ну, але це робота клубу, тут немає що говорити. Наскільки я розумію, вони вже підписали цього футболіста.

З зими Гочолейшвілі буде правим захисником донецького Шахтаря. На цій позиції є проблеми. Гочолейшвілі – футболіст швидкий, з дуже хорошим дриблінгом, але не так багато грузинських легіонерів проявили себе в Україні", – розповів Циганик в ефірі Циганик Live.

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