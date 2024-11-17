– Вікторе Євгеновичу, які ваші враження про матч?

– Як я говорив раніше: пора закривати футбольні програми, тому що розбирати можна тільки три хвилини. Телевізор можна було вмикати тільки на 92-й хвилині, коли Назаренко з Гуцуляком не змогли заштовхати м'яч у ворота. Усе! Більше в нас моментів не було. Після сьомої хвилини, коли забили гол, ми просто сіли до своїх воріт. Тактика на утримання рахунку ніколи не давала результату. У грузинів 18 ударів по воротах, а в нас сім. Про що тут говорити?

Ми з сьомої хвилини вже автобус поставили біля своїх воріт. І це не проти Франції, Англії чи Іспанії, а проти Грузії. Із грузинами можна грати, вони не сильніші за нас. У нас не було жодної гри, щоб ми впевнено виграли. А ні, була – проти збірної Молдови товарняк (4:0).

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Щоб нам створити момент, потрібно стрибнути вище голови, і це при тому, що деякі ідіоти вважають, що в нас зіркова команда. Грузини теж, мабуть, цього наслухалися, бо говорили, що всіх наших футболістів знають у Європі. Але я не побачив у нас футболістів. Сабо не вгадав, як завжди, що програємо, але був близький до цього. У підсумку результатом не задоволені ні ми, ні грузини.

– Хто винен у цій ситуації, що ми не можемо створити моменти?

– Усі: і футболісти, і тренери! Можливо, Ребров бачить, що вони не можуть грати в атакувальний футбол, але тоді не треба по вухах їздити вболівальникам, що в нас команда-зірка. Де зірки, якщо в нас проблема з атакою? Серед захисників мало зірок, а Бекенбауерів і Безсонових у нас немає.

– Як думаєте, чому після гола ми почали грати від оборони, а не спробували розвинути успіх?

– Мабуть, самі футболісти так вирішили грати. Вони вже звикли завжди грати від оборони. Але коли граєш від захисту, моментів в іншої команди бути не повинно.

– Якщо футболісти самі так вирішили, то виходить, Ребров втрачає кермо управління командою?

– Та ні. Це вже у гравців психологічно, вони просто звикли грати від оборони на контратаках. Ось і все. Саме тому в нас немає моментів. Я вже Реброву говорив, що йому треба думати, як створювати моменти й іноді ризикувати. Він же грав у нападі, а зараз думає тільки про оборону. Мені це незрозуміло.

У нас щось не сходиться. Кажуть, що команда-зірка, але ми не вміємо створювати моменти і грати в атакувальний футбол. Які ви нахрін зірки?! Це питання треба ставити в "Що? Де? Коли?". Нехай знавці думають.

– Багато вболівальників у коментарях закликають Реброва піти у відставку. Яка ваша думка з цього приводу?

– Це не мені вирішувати. Нехай це буде головним болем Андрія Шевченка. Самі ж уболівальники спочатку думали, що Ребров стане месією для збірної, але, на жаль, це виявилося не так. Я думаю, його навряд будуть прибирати, тому що доведеться виплачувати компенсацію. Але це не до мене питання.

– Кого назвете найкращим гравцем матчу проти Грузії у складі збірної України?

– Можу двох хлопців із Полісся відзначити – Гуцуляка і Назаренка – і з хорошого боку, і з поганого. Добре, що вони на 90+2 хвилині створили момент, і мінус – як можна було не забити? Це теж питання до "Що? Де? Коли?". Цей матч так і назвати можна: "Що? Де? Коли?". Нехай знавці думають, як нам створювати моменти.

Що нам робити з такою грою в елітному дивізіоні? Ми найнезручніша команда, причому в найгіршому значенні цього словосполучення. Ми намагаємося руйнувати, а самі ніхріна не створюємо. Видовища немає!

– Що скажете про Мудрика? Він забив у першому матчі грузинам, учора його простріл перетворився на автогол Кверквелії.

– Цього мало. Треба не два матчі на рівні відіграти, а побільше. Коли немає результату, то всі дуже погані. Те, що Мішка 70 пробіг, прострілив, а гравець Грузії забив – це добре, але мало. Про Мудрика стільки пишуть, що він самотужки перемоги має приносити.

– Кого назвете найгіршим гравцем матчу?

– Усіх наших лідерів! Де Судаков? Де наш знаменитий Шапаренко? Де Довбик? У нас лідери в кожному матчі випадають, їх просто немає! Ось хтось побачив у цьому матчі нашого Пічічі? Уболівальники на них розраховують, а ми їх не бачимо на полі. У нас лідери тільки на папері, вони самі змушують блогерів і журналістів писати про себе. Ось тому в нас нічого не виходить. Так звані лідери взагалі не допомагають Реброву.

– Як думаєте, чому Довбик так тьмяно виступає у збірній?

– Це просто його рівень. У Жироні та Ромі він може забивати, а в іншій команді – ні. Значить, він не зірка. Роналду і Мессі чомусь скрізь забивають, тому вони зірки, – заявив Леоненко в коментарі sport-express.ua.

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