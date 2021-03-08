"Ця інформація – повна нісенітниця. Я 25 років є його агентом і працюю над усіма його контрактами. Так що це хтось перебрав дозу, напевно. Він зараз втретє поспіль буде чемпіоном Угорщини, у Ференцвароша таке було востаннє майже 100 років тому.

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Тому він щасливий, у нього є чинний контракт, і жодних обговорень з іншим клубом у нас не було. Зі мною, в усякому разі, точно ніхто не зв'язувався. А інших посередників у нього немає і не було останні 25 років.

Хто взагалі міг сказати, що робота в ЦСКА завадить йому на батьківщині? Нехай назвуть цю людину. Таке могли сказати хіба що на зборах наркоманів", – цитує Варгу Sport24.

Зауважимо, Сергій Ребров очолив "Фраді" влітку 2018-го. Цього сезону команда вперше за довгий період брала участь у груповому етапі ЛЧ. В чемпіонаті Угорщини Ференцварош наразі впевнено лідирує, випереджаючи Академію Пушкаша на 13 залікових балів.

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