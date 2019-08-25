"Хтось не хоче, щоб Чорноморець виглядав добре", – Червенков звинуватив арбітрів у роботі проти його команди

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував поразку від Волині (2:3) у матчі 5 туру Першої ліги і звинуватив арбітрів у тому, що вони "вбивають" команду.

"Жахливий початок матчу: червона картка, пенальті на перших хвилинах. По тактиці все довелося міняти. Відмінно розумію, що діється, і хто хоче зупинити Чорноморець. Пенальті, вилучення... Ми залишилися вдев'ятьох, але все одно намагалися не опускати руки і намагалися зрівняти рахунок.

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Так, у хлопців були технічні помилки, через які ми отримали голи, але, найголовніше, хтось дуже хоче, щоб Чорноморець не виглядав добре. Це несправедливо, необхідно мати повагу. Наші футболісти старалися, билися, а команду на полі вбивали.

Обмежимося фактами. Матч у Минаї. На останній компенсованій хвилині другого тайму в наші ворота призначають пенальті. При цьому порушення, якщо воно взагалі було, сталося за межами штрафного майданчика.

Домашній матч з Авангардом. Був вигаданий фол і призначається штрафний удар, після якого Чорноморець пропустив вирішальний гол. Ну і сьогодні ви все бачили... Дві червоні картки і пенальті, що ще?", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

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