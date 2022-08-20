Після підписання нового контракту з ПСЖ Мбаппе почав поводитися, як примадонна. Француз відкрито демонструє своє незадоволення, коли хтось інший опиняється у центрі уваги. Ба більше, Кіліан вимагає, щоб клуб позбувся Неймара.

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"23-річний гравець штовхає Мессі. У житті не бачив у когось більшого его, ніж у Мбаппе. Хтось має нагадати Мбаппе, що у 23 роки Мессі вже мав чотири "Золотих м'ячі", – цитує Руні Marca.

Зауважимо, що Руні трохи перебільшив досягнення аргентинця. Насправді у віці 23 років у Мессі було 2 "Золотих м'ячі". Зрештою, Мбаппе поки не виграв жодного.

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