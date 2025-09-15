"Після роботи зі збірною Бразилії єдиний клуб, до якого я готовий повернутися, – це Реал. Я підписав з Бразилією річний контракт, і це найрозумніше рішення.

Але хто знає, що буде далі? Можливо, я залишуся ще на два або навіть чотири роки, готуючи команду до наступного чемпіонату світу. Зараз я насолоджуюся своєю роботою тут", – цитує Анчелотті L'Equipe.

Італієць тренував Реал двічі в кар'єрі: з 2013 по 2015 рік і з 2021 по 2025-й. Він також вважається легендою Мілана, з яким працював з 2001 по 2009-й рік.

